《傳聞》外資減持港股太古Ａ受壓；華潤電力拓展風電項目

《傳聞》近年強勢畢呈的太古Ａ（０００１９），近月沽壓重重，據悉外資減持港股比重，

強勢股如太古洋股也成為沽售對象，昨日（３１日）股價跌穿９０元，以８９﹒７元收市，走勢

出現逆轉向下，不宜博反彈。

另外，華潤電力（００８３６）股價昨日逆市升近３％，以１１﹒３元收市。據悉華潤電力

力拓風電項目，目標在２０２１年底清潔能源佔裝機容量約近３成，股價在１１元的支持力強。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

