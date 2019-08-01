《傳聞》近年強勢畢呈的太古Ａ（０００１９），近月沽壓重重，據悉外資減持港股比重，
強勢股如太古洋股也成為沽售對象，昨日（３１日）股價跌穿９０元，以８９﹒７元收市，走勢
出現逆轉向下，不宜博反彈。
另外，華潤電力（００８３６）股價昨日逆市升近３％，以１１﹒３元收市。據悉華潤電力
力拓風電項目，目標在２０２１年底清潔能源佔裝機容量約近３成，股價在１１元的支持力強。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
01/08/2019 09:01
《傳聞》外資減持港股太古Ａ受壓；華潤電力拓展風電項目
《傳聞》近年強勢畢呈的太古Ａ（０００１９），近月沽壓重重，據悉外資減持港股比重，
強勢股如太古洋股也成為沽售對象，昨日（３１日）股價跌穿９０元，以８９﹒７元收市，走勢
出現逆轉向下，不宜博反彈。
另外，華潤電力（００８３６）股價昨日逆市升近３％，以１１﹒３元收市。據悉華潤電力
力拓風電項目，目標在２０２１年底清潔能源佔裝機容量約近３成，股價在１１元的支持力強。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
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