《傳聞》較早前，興勝創建（００８９６）以４﹒２億元出售西營盤高街１１１號的服務式
住宅Ｏｎｅ Ｅｌｅｖｅｎ全幢。市場消息指，外資基金Ｅｖｅｒｇｒｅｅｎ以４﹒２億元承接
。該基金以投資物業為主，於美國、英國及內地均設有辦公室，如今首度進軍香港物業市場。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
01/08/2019 09:01
《傳聞》外資基金４﹒２億購興勝創建（００８９６）西營盤服務宅
《傳聞》較早前，興勝創建（００８９６）以４﹒２億元出售西營盤高街１１１號的服務式
住宅Ｏｎｅ Ｅｌｅｖｅｎ全幢。市場消息指，外資基金Ｅｖｅｒｇｒｅｅｎ以４﹒２億元承接
。該基金以投資物業為主，於美國、英國及內地均設有辦公室，如今首度進軍香港物業市場。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
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