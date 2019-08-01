《傳聞》據外電引述市場消息人士報道，中國華電集團接近達成協議，通過旗下中國華電工
程公司購入阿根廷發電公司Ｓｔｏｎｅｗａｙ Ｃａｐｉｔａｌ Ｃｏｒｐ﹒約５０％股權，將
會任命Ｓｔｏｎｅｗａｙ董事會成員，而目前團隊則會繼續留任。
中國華電集團為華電國際（０１０７１）（滬：６０００２７）控股股東。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
01/08/2019 15:34
《傳聞》華電國際母企接近協議購入阿根廷發電公司一半股權
《傳聞》據外電引述市場消息人士報道，中國華電集團接近達成協議，通過旗下中國華電工
程公司購入阿根廷發電公司Ｓｔｏｎｅｗａｙ Ｃａｐｉｔａｌ Ｃｏｒｐ﹒約５０％股權，將
會任命Ｓｔｏｎｅｗａｙ董事會成員，而目前團隊則會繼續留任。
中國華電集團為華電國際（０１０７１）（滬：６０００２７）控股股東。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
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