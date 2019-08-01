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即市新聞

01/08/2019 11:58

《魚缸博客》蒙牛中期業績有望造好，短線上望３２﹒５銀！

　　《魚缸博客》魚缸經歷咗五窮六絕之後，噚日喺剎車之下無辦法力挽狂瀾，成個七月蒸發咗
７６４點，打破咗「七翻身」嘅傳說。今年年頭好多魚毛都鏟高晒，唯獨公用類、食品類魚毛無
大幅踢高，到咗第二季魚缸開始轉差，公用魚毛有撐實狂踩油，而博客今次就睇好蒙牛
（０２３１９）佢目前跣低回一回氣，但相信好快又會蜈蚣彈。
　　正所謂知己知彼，百戰百勝，先睇下啲同行表現。澳優（０１７１７）前日（３０日）就有
盈喜，預計中期經調整之後嘅盈利增６４巴仙。至於蒙牛宿敵伊利（滬：６００８８７）喺香江
就無入缸，目前就未有中期嘅消息，不過相信整體全個行業今年都係向好嘅∼
　　至於大行方面，中金今日就出咗Ｒｅｐｏｒｔ，預測蒙牛今年上半年收入會按年多１４巴仙
，稅前利潤就多２６巴仙，雖然比上年同期增幅逾３８巴仙少，但一日未出成績表都唔可以作準
嘅。不過，重點都係中金覺得蒙牛基本面好，增速又穩健啫∼所以先升佢「他屐」兩成至
３５﹒６銀，比現價３１﹒７５銀仲有逾一成升幅㗎！
　　睇埋其他國際大行嘅今年預測，花旗就最積極，估蒙牛今年純利可以去到４１﹒０５億人仔
，大大話話較上年多近三成半！高佬就估計佢今年純利去到３８﹒５５人仔啫，不過都有近兩成
七增幅，所以無論係中期定長期，蒙牛都值得炒一炒。
　　至於缸友們最關心嘅技術走勢，蒙牛之前就貼住保力加通道嘅頂部踢高，不過近幾日就連續
跣低番去保力加通道嘅中軸，而過往蒙牛喺中軸位置都有支持，所以係時候掃一掃貨。
　　另外，１４天ＲＳＩ目前都係近中線５５水平，無超買同超賣，不過成交的確跟住魚缸少咗
啲。博客目前就建議先現價３１﹒７５銀先掃一半貨，如果再跣低５巴仙以上再掃貨，短期上望
保力加通道頂部近３２﹒５銀水平，不過蒙牛絕對有潛力上破，缸友們就等一等今個月張中期成
績表啦！

　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

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