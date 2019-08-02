《傳聞》內地鋰電池價格持續偏軟，原奶價格止跌回升

《傳聞》市場消息稱，受到供求因素影響，內地鋰電池價格持續偏軟。近月贛鋒鋰業

（０１７７２）股價走勢轉弱，昨日（１日）股價反彈近４％，以１０﹒４４元，宜趁高位減磅

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另外，市場消息稱，近期內地原奶價格止跌回升，有利奶品價格上揚，持續有新資金流入乳

業股。蒙牛（０２３１９）昨日逆市升收３１﹒９元，短期再挑戰３２元阻力。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

