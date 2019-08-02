《傳聞》海爾電器（０１１６９）旗下日日順物流業務表現突出，成為業務增長動力來源。
據悉日日順家電與家具產品配送增長勁，未來力拓大件家居產品配送市場，在１９元以下可以收
集。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
02/08/2019 09:01
《傳聞》海爾（０１１６９）旗下日日順物流家電家具配送增長勁
《傳聞》海爾電器（０１１６９）旗下日日順物流業務表現突出，成為業務增長動力來源。
據悉日日順家電與家具產品配送增長勁，未來力拓大件家居產品配送市場，在１９元以下可以收
集。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
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