《傳聞》外電引述市場消息人士指出，中國藥物開發商天境生物公司已捨棄香港在港首次公
開發售（ＩＰＯ），轉為申請在美國上市，集資約２億美元。
另外，據報該公司還準備通過最新一輪融資計劃，籌集約３０００萬至４０００萬美元，從
而獲得８億美元的估值，藥明生物（０２２６９）是投資者之一。
據天境生物網頁介紹，其為一家聚焦於腫瘤免疫和自身免疫領域的創新生物藥企業。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
02/08/2019 15:40
《傳聞》天境生物擬放棄在港上市，轉往美國掛牌集資２億美元
《傳聞》外電引述市場消息人士指出，中國藥物開發商天境生物公司已捨棄香港在港首次公
開發售（ＩＰＯ），轉為申請在美國上市，集資約２億美元。
另外，據報該公司還準備通過最新一輪融資計劃，籌集約３０００萬至４０００萬美元，從
而獲得８億美元的估值，藥明生物（０２２６９）是投資者之一。
據天境生物網頁介紹，其為一家聚焦於腫瘤免疫和自身免疫領域的創新生物藥企業。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
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