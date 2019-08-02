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即市新聞

02/08/2019 11:58

《魚缸博客》鐵塔隨孖屐回落跌穿２銀，下周三放榜前趁低買入！

　　《魚缸博客》魚缸今日（２日）又被花旗國總統侵侵一句話打沉，貿易戰相關嘅手機設備股
同豬肉佬萬洲（００２８８）應聲齊跌，就連抗跌力比較強嘅公用股都無一倖免。侵侵嘅性格就
係咁難以捉摸，所以呢個時候博客都建議大家避一避啲以上呢類貿易戰風眼股先，同時趁低吸納
啲無受貿易戰直接衝擊嘅防守性股份。
　　今日就同大家講下隻鐵塔（００７８８）嘅部署，相信大家對佢嘅業務唔陌生。佢係神州三
大中資電訊商合營嘅電塔公司，對神州發展５Ｇ業務扮演重要角色，加上呢類電訊基礎設施無論
係咩經濟周期都有需求，都可以話係半隻公用股咁滯。
　　講到神州目前５Ｇ嘅發展，根據官方嘅數據，北京鐵塔嘅５Ｇ基站已有７２９２個，主要覆
蓋城市核心區同冬奧會相關園區等。神州將會喺２０２２年舉行冬奧會，喺之前呢兩、三年５Ｇ
嘅發展必定會更加完備，事關同國家嘅軟實力息息相關嘛；再加上神州啲５Ｇ手機陸續推出，所
以預計鐵塔長遠前景都唔錯。
　　大行匯證上月中發表報告，亦話第一批５Ｇ建設項目將會喺今年第三至第四季展開，而塔站
設施亦會喺明年第一季開始增長，相信鐵塔會成為神州５Ｇ嘅長期受惠者；重申對佢嘅買入評級
，目標價由２﹒２５銀上調至２﹒４１銀。
　　睇埋佢嘅業績基本面，佢第一季度嘅盈利增加２﹒４倍咁強，佔營業額最多有達九成四嘅塔
類業務有穩定增長，升幅有近７巴仙，符合孖屐預期。而佢嚟緊就會喺下星期三（７日）放榜啦
，不妨呢兩日趁孖屐回調吸納。
　　目前由保歷加通道嚟睇，通道底部出現下移嘅跡象，而今日鐵塔亦都隨孖屐下挫，失守通道
嘅底部。博客建議缸友等佢企穩返通道底部即大約１﹒９８銀水平吸納，中期可上望２﹒４銀。
而１﹒８銀水平喺佢今年三月時嘅橫行區，相信有一定支持，如果跌穿就好走人啦。

　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

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