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即市新聞

05/08/2019 09:00

《傳聞共賞》深圳國際物色物流項目併購機會；新資金部署抄底Ａ股

　《傳聞共賞》　深圳國際物色物流項目併購機會；新資金部署抄底Ａ股

　《昔日傳聞》　內地鋰電池價格持續偏軟，原奶價格止跌回升
　　　　　　　　海爾（０１１６９）旗下日日順物流家電家具配送增長勁
　　　　　　　　外資基金４﹒２億購興勝創建（００８９６）西營盤服務宅
　　　　　　　　外資減持港股太古Ａ受壓；華潤電力拓展風電項目
　　　　　　　　電子煙商麥克韋爾將赴港上市，集資最多３１億元
　　　　　　　　平安好醫生在線醫療諮詢急升；潤燃力拓內地充電樁業務
　　　　　　　　網商銀行尋求增資，螞蟻金服及復星國際等參與
　　　　　　　　美私募基金擬收購萬達傳奇影業股份
　　　　　　　　基金減磅套現沽出銀行股；中國太平加速國際化戰略布局
　　　　　　　　中資銀行９月訪大灣區洽拓展業務
　　　　　　　　中燃氣內地城市燃氣項目增加；ＴＣＬ電子研發智能家居系統
　　　　　　　　零售轉弱，跨國時裝店頂租多月無人問津
　　　　　　　　平保壹帳通啟動美ＩＰＯ，已開始上市前推介
　　　　　　　　中國食品拓電商增零售渠道；領展擬提高內地收租物業比重
　　　　　　　　基金押注上海自貿區概念股
　　　　　　　　匯豐恆生停菁雋樓花按揭
　　　　　　　　凱雷折讓４％減持閱文（００７７２），套現最多１０億元
　　　　　　　　統一企業拓展飲料市場；新華保險擴展健康與養老產業
　　　　　　　　３６１度（０１３６１）力攻籃球運動市場
　　　　　　　　本港二手樓放盤增；內地聚酯石化產品價格續下跌
　　　　　　　　國產晶片需求增；聯想控股物色新投資及分拆業務上市
　
　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確

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「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
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