《傳聞》深圳國際（００１５２）上周五（２日）股價下挫至１４元邊緣，但現水平有一定
吸引力。據悉深圳國際續物色併購與投資一線城市物流項目的機會，有利未來業務發展。
滬綜指上周跌穿二千九百點，據悉約百億計新資金部署抄底Ａ股，配合Ａ股在ＭＳＣＩ指數
中的權重進一步上調。中資券商股成為撈底目標，中信証券（０６０３０）跌到１３﹒５元至
１３﹒８元可低吸。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
05/08/2019 09:01
《傳聞》深圳國際物色物流項目併購機會；新資金部署抄底Ａ股
《傳聞》深圳國際（００１５２）上周五（２日）股價下挫至１４元邊緣，但現水平有一定
吸引力。據悉深圳國際續物色併購與投資一線城市物流項目的機會，有利未來業務發展。
滬綜指上周跌穿二千九百點，據悉約百億計新資金部署抄底Ａ股，配合Ａ股在ＭＳＣＩ指數
中的權重進一步上調。中資券商股成為撈底目標，中信証券（０６０３０）跌到１３﹒５元至
１３﹒８元可低吸。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
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