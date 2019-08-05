《傳聞》深圳國際物色物流項目併購機會；新資金部署抄底Ａ股

《傳聞》深圳國際（００１５２）上周五（２日）股價下挫至１４元邊緣，但現水平有一定

吸引力。據悉深圳國際續物色併購與投資一線城市物流項目的機會，有利未來業務發展。

滬綜指上周跌穿二千九百點，據悉約百億計新資金部署抄底Ａ股，配合Ａ股在ＭＳＣＩ指數

中的權重進一步上調。中資券商股成為撈底目標，中信証券（０６０３０）跌到１３﹒５元至

１３﹒８元可低吸。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

