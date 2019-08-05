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即市新聞

05/08/2019 11:58

《魚缸博客》小象（１１）業績靚仔股價反跌，可能係短期撈底機會

　　《魚缸博客》今早（５日）阿媽大象（００００５）同阿仔小象（０００１１）一齊放榜，
阿媽業績純利升近兩成，但ＣＥＯ范寧話劈炮唔撈，唔知係董事局要求定係佢真係自己想唔Ｄｏ
啦。但阿仔表現其實幾好，點解今日股價都潛水呢？
　　睇返公司收入方面，小象（恆生銀行）上半年利息收入按年生一成一，但服務費收入按年跌
一成，公司ＣＥＯ鄭慧敏話，因為今年上半年金融市場波動，令投資者更趨審慎，所以證券同埋
零售投資業務收入下降。
　　孖屐唔好，證券收入咪少，股價縮水好正常。但下半年股價點走真係好難講，因為個個都吹
緊下半年花旗國再度減息，驚影響到利息收入，之但係聯儲局主席鮑威爾突然由鴿轉鷹，話唔係
開展減息周期，令到大家都對保持觀望態度，所以小象下半年股價點走，都要睇住鮑威爾點講。
　　事實上，小象做本土業務比較多，例如按揭、信用卡、中小型企業借貸之類，下半年樓市點
走都決定小象股價去向，目前香江政局雖然不穩，但係買樓需求一直都存在，你話會唔會生意好
淡薄，博客認為未必，但少咗生意做就一定。
　　就咁睇，小象股價今日一嘢插４％，博客認為係一次幾好嘅買入機會，主要係博佢反彈為主
，因為佢依家股價都算高位，揸住中長期未必值博率高。自從早幾日佢個股價升到歷史新高
２１１﹒２銀之後，到今日錄得四連跌連陰，１４日ＲＳＩ都跌穿５０進入超賣區，博客覺得如
果穿１７０銀之後買入博佢反彈都ＯＫ，如果有５巴仙上升幅度都可以食胡先。另外可以選擇分
段咁買，跌穿１６５銀再溝多注，１６０銀應該幾硬，如果失守１６０銀就好離場啦！

　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

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