《傳聞》香港寬頻客戶穩增；外資基金減持亞洲股市

《傳聞》手機、固網與寬頻交叉銷售下，據悉帶動香港寬頻（０１３１０）客戶穩步增長，

在股市波動加劇之下，香港寬頻成為資金首選投資目標之一，昨日（５日）升收１４﹒４元，上

，短期續可跑贏大市。

中美貿易關係緊張，外資基金減持亞洲股市，據悉業務集中亞洲的友邦保險（０１２９９）

成為沽售對象，昨日跌收７５﹒６６元，短期下試７０元支持位。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

