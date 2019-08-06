《傳聞》上海自貿區研試點取消所有關稅，最快年內公布

《傳聞》市場消息指，內地正規劃一項試點，在上海自由貿易區取消所有關稅並簡化程序，

最快今年內公布。

消息指，國務院總理李克強７月底視察上海時曾討論該計劃，高層領導打算本月在北戴河會

議上商討。若試行成功，可能擴大到其他１０多個自貿區。

若計劃付諸實施，外國企業在自貿區轉運或儲放的商品將不會被徵關稅，毋須清關就可暫存

放，同時享受簡化的通關程序。至於美國產品及企業是否會納入試點計劃，仍在討論。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

