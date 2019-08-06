《魚缸博客》三葉草神州銷售強勁，寶勝下周放榜前可考慮吸納！

《魚缸博客》雖然唔少缸友都預咗花旗國同神州重啟貿易談判之後都暫時唔會有咩好結果出

嚟，缸友都應該早已預料侵侵（特朗普）會再展現佢嘅變臉神功，畢竟第十二輪貿易談判結束後

，雙方都冇乜表示，只係草草數句總括返成個談判嘅過程同結果。

既然缸友都有心理準備，但點解魚缸都仲要跌咁多？無他，缸友要同時擔心神州銀行嘅流動

性風險危機，繼包商銀行同錦州銀行（００４１６）先後被大型銀行接手後，之後又有消息傳出

，有銀行承兌匯票攞唔返錢。加上人仔呢幾日不斷插水，內銀資產又同時會凍過水。同時，香江

零售有開始步入寒冬嘅跡象，咁多負面因素加加埋埋，魚缸跌咁多都可以理解嘅。

魚缸呢幾日不斷跳崖，就連公用股同房託基金同要遭殃，但個別唔受貿易戰影響嘅股份都可

以留意。全球波鞋代工一哥，嚟自寶島嘅寶成旗下嘅寶勝（０３８１３）主要係做運動用品零售

同品牌代理，後者主要幫三葉草（Ａｄｉｄａｓ）同Ｎｉｋｅ等國際品牌喺神州做代理。

神州呢幾年嘅體育風氣似乎有增冇減，無論喺地頭蟲抑或係過江龍，佢地嘅銷售都穩步上揚

，而Ａｄｉｄａｓ品牌今年第一季喺大中華區嘅銷售都踢高一成六。另外，寶勝近期嘅經營收益

有幾明顯嘅升幅，分別按年增兩成半同約兩成四，收益咁省鏡，中期業績或者會帶畀缸友驚喜！

此外，寶勝自２０１７年起喺神州最大線上零售銷售平台唯品會展開線上平台銷售，而喺今

年三月訂立框架協議，相信可以彌補佢喺線上渠道嘅不足，從而繼續帶動寶勝銷售增長。技術上

，隨住寶勝喺上個月開始反彈，並喺月底高見２﹒６８銀兼創近三年新高後，相信已少咗過去兩

三年所累積嘅蟹貨，目前主要喺橫行區間徘徊，股價未有受大市氣氛影響。若果下周二（１３日

）出台嘅業績省鏡，相信可以突破橫行區，建議投資者可考慮現價先行吸納，「他屐」有望上試

返近三年高位２﹒６８銀！





《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

