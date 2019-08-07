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即市新聞

07/08/2019 09:01

《傳聞》人行擬降銀行存準金；聯通將推具吸引力５Ｇ月費套餐搶客

　　《傳聞》中美貿易戰升級，中國應對板斧多，除了人民幣貶值之外，市場昨日（６日）傳出
人行可能放水，包括降低銀行存款準備金率，有利Ａ股止跌回穩。安碩Ａ５０中國
（０２８２３）在１２﹒７元至１２﹒８元八角承接力強。
　　　　另外，市場消息稱，內地５Ｇ首款手機已發售，各大電訊商包括中國聯通（００７６２
）計劃推出具吸引力５Ｇ月費套餐搶客，未知會影響毛利率。中國聯通昨日跌收７﹒２１元，短
期料繼續尋底。
　
　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

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