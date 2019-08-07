《傳聞》中美貿易戰升級，中國應對板斧多，除了人民幣貶值之外，市場昨日（６日）傳出
人行可能放水，包括降低銀行存款準備金率，有利Ａ股止跌回穩。安碩Ａ５０中國
（０２８２３）在１２﹒７元至１２﹒８元八角承接力強。
另外，市場消息稱，內地５Ｇ首款手機已發售，各大電訊商包括中國聯通（００７６２
）計劃推出具吸引力５Ｇ月費套餐搶客，未知會影響毛利率。中國聯通昨日跌收７﹒２１元，短
期料繼續尋底。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
07/08/2019 09:01
《傳聞》人行擬降銀行存準金；聯通將推具吸引力５Ｇ月費套餐搶客
《傳聞》中美貿易戰升級，中國應對板斧多，除了人民幣貶值之外，市場昨日（６日）傳出
人行可能放水，包括降低銀行存款準備金率，有利Ａ股止跌回穩。安碩Ａ５０中國
（０２８２３）在１２﹒７元至１２﹒８元八角承接力強。
另外，市場消息稱，內地５Ｇ首款手機已發售，各大電訊商包括中國聯通（００７６２
）計劃推出具吸引力５Ｇ月費套餐搶客，未知會影響毛利率。中國聯通昨日跌收７﹒２１元，短
期料繼續尋底。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
|國際動態07/08/2019
500大富豪財富縮水 亞馬遜貝索斯失268億
|FOCUS06/08/2019
【FOCUS】中美過虛招 人幣難大貶
|生財有道06/08/2019
【大象受壓】分析：市場對范寧離任添疑慮 匯控或跌至58元水平
|生財有道06/08/2019
《開市Good Morning》黃麗幗：人幣貶值A股料續走弱
|專訪06/08/2019
【陶冬專訪】破7無關北京反面 惟金融戰若惡化勢摧毀全球增長
|興證快訊06/08/2019
美逾十年再度減息
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰