《魚缸博客》雅生活（３３１９）重拾動力，績前掃貨博派中期息！

《魚缸博客》近期魚缸跟住唔同嘅壞消息插水，缸友們巧驚驚之餘，都望下有冇平貨可取！

不過，唔係隻隻揀得落手，但博客推薦一個半新興板塊畀缸友，就係物業管理啦！雅生活服務（

０３３１９）今日（７日））就會放榜，依家吼低掃貨值博率高之餘，仲可以博佢派中期息。

其實物業管理唔算好新嘅魚毛，因為中海物業（０２６６９）早喺２０１５年尾已入咗缸，

不過無可否認好多神州物管魚毛都係呢兩年先入缸，特別係被「孖屐」睇好嘅雅生活、碧桂園服

務（０６０９８）。佢哋多數都有阿媽喺背後撐實，而雅生活背後嘅就係缸友都熟悉嘅雅居樂集

團（０３３８３）。

物管魚毛嘅吸引之處在於仲有增長速度。睇返雅生活上年度份成績表，純利增加咗１７６個

巴仙，毛利都增加咗１１８個巴仙，仲有佢由２０１４年開始已經有呢個踢高軌道，今時今日真

係好難搵到呢類高增加魚毛，特別係依家經濟受神州花旗國傾唔埋欄拖累。

博客推薦雅生活嘅原因係因為盈喜，公司之前已經提早放風，中期純利按年多至少５０個巴

仙，事關期內物管在管面積踢高，加上啲多元化嘅增值服務有唔錯嘅收入，利潤真係好難唔大幅

鏟高。

至於大行嘅評價方面，缸友們絕對可以放心，依家雅生活有１８個「掃貨」評級，包括高盛

、匯證等等，平均「他屐」都上到近１７銀。缸友唔好唔記得佢上年２月先入缸，有咁嘅評價純

對係前途一片光明啦！

不過，講返投資部署的確都要小心啲嘅，雅生活上半年股價反覆向上，由４月底１０﹒１８

銀低位蜈蚣彈足兩個月，近期就因為人仔穿七撻低。不過，雅生活今日就出成績表，相信中期造

好之下都會踢高㗎啦，所以值得吼績前現價近１４銀掃一掃貨，上望廿天線近１５﹒３５銀，同

時博一博派息，因為上個年度都派咗特別股息畀缸友，留住大家個心，今次有驚喜都唔出奇。

不過，博客都要提醒缸友，神州同花旗國關係可能會再轉差，更可能變成貨幣戰，而人仔再

跣低都一定影響到物管魚毛㗎啦。如果雅生活剎車到２５０天線近１１﹒７２銀位置，建議應該

再部署，長遠睇好可以之後再低吸！



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

