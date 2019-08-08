《傳聞》市場消息稱，人民幣貶值無礙資金流入Ａ股ＥＴＦ，多隻ＥＴＦ繼續錄得淨資金流
入。南方Ａ５０（０２８２２）昨日微跌收１３﹒９８元，１３﹒７元至１３﹒８元續可低吸。
匯賢產業（８７００１）未受到人民幣下跌影響，昨日逆市升收３﹒４元。據悉匯賢力拓內
地服務式公寓項目，擴大物業租金收入，在市況未明之下，匯賢續可跑贏大市。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
08/08/2019 09:01
《傳聞》資金流入Ａ股ＥＴＦ，匯賢（８７００１）拓服務式公寓
《傳聞》市場消息稱，人民幣貶值無礙資金流入Ａ股ＥＴＦ，多隻ＥＴＦ繼續錄得淨資金流
入。南方Ａ５０（０２８２２）昨日微跌收１３﹒９８元，１３﹒７元至１３﹒８元續可低吸。
匯賢產業（８７００１）未受到人民幣下跌影響，昨日逆市升收３﹒４元。據悉匯賢力拓內
地服務式公寓項目，擴大物業租金收入，在市況未明之下，匯賢續可跑贏大市。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
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