《傳聞》Ｊａｃｋ　Ｗｉｌｌｓ港分店全線結業

《傳聞》市場消息指，英國連鎖時裝店Ｊａｃｋ Ｗｉｌｌｓ香港有分店員工，前日被要求

清走個人物品，預料香港全線分店隨即結業。

Ｊａｃｋ Ｗｉｌｌｓ已申請清盤，英國零售公司Ｓｐｏｒｔｓ Ｄｉｒｅｃｔ前日（６日

）宣布，以１２７５萬英鎊（約１﹒２億港元）收購後，Ｊａｃｋ Ｗｉｌｌｓ香港分店昨日（

７日）隨即沒有營業。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

