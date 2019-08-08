《傳聞》市場消息指，英國連鎖時裝店Ｊａｃｋ Ｗｉｌｌｓ香港有分店員工，前日被要求
清走個人物品，預料香港全線分店隨即結業。
Ｊａｃｋ Ｗｉｌｌｓ已申請清盤，英國零售公司Ｓｐｏｒｔｓ Ｄｉｒｅｃｔ前日（６日
）宣布，以１２７５萬英鎊（約１﹒２億港元）收購後，Ｊａｃｋ Ｗｉｌｌｓ香港分店昨日（
７日）隨即沒有營業。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
08/08/2019 09:01
《傳聞》Ｊａｃｋ Ｗｉｌｌｓ港分店全線結業
《傳聞》市場消息指，英國連鎖時裝店Ｊａｃｋ Ｗｉｌｌｓ香港有分店員工，前日被要求
清走個人物品，預料香港全線分店隨即結業。
Ｊａｃｋ Ｗｉｌｌｓ已申請清盤，英國零售公司Ｓｐｏｒｔｓ Ｄｉｒｅｃｔ前日（６日
）宣布，以１２７５萬英鎊（約１﹒２億港元）收購後，Ｊａｃｋ Ｗｉｌｌｓ香港分店昨日（
７日）隨即沒有營業。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
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