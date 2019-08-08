《傳聞》東風（００４８９）研擬出售ＰＳＡ股權

《傳聞》市場消息指，東風集團（００４８９）最近幾周與顧問舉行了會談，討論如何把部

分或全部持有的法國汽車製造商標緻雪鐵龍集團（ＰＳＡ）股份變現。該公司正就其股份探討各

種可能方案，包括出售股權。

東風持有標緻雪鐵龍１２﹒２％股份，價值２５億美元（約１９５億港元）。

消息指，目前關於出售股份事宜的磋商還處於早期階段，尚不確定能否達成協議。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

