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即市新聞

08/08/2019 12:00

《魚缸博客》趁魚缸未炒熱吸納優質藍籌，中電（００２）買得過！

　　《魚缸博客》今日（８日）魚缸有返少少氣息，不過升勢都唔算好強，睇嚟缸友們都唔太夠
膽出手，想睇定ｄ咁啵。喺局勢未明又低迷嘅時候，就啱哂ｄ鐘意穩陣股嘅缸友們，吸納平時無
咩點跌又優質嘅藍籌股喇！
　　就例如中電（００００２）咁，喺２０１８年嘅１月，香江魚缸升到創歷史新高，而中電個
嗰月就逆市微跌。當魚缸唔掂嘅時候，中電又反而穩步上揚，十足個叛逆嘅青少年咁，但佢每一
年股價都會有增長，所以想佢跌好多都好難！另外，中電嘅派息向來都好吸引，一年四次息，而
每年派息都有增長，啱哂一班穩陣派。
　　業務方面，中電嘅市場發展一向多元化，唔單單只有香江，佢仲有喺神州、袋鼠國、印度，
以至寶島，經營電廠，包括風電和燃氣發電等等。不過，今次中電嘅海外業務就拖累咗佢近排出
嘅中期業績。中電嘅營運盈利下降３０﹒６巴仙至５４﹒７４億銀，公司話盈利減少主要喺受到
香江業務准許回報率下調、出售印度業務部分股權，以及上半年喺袋鼠國經營時遇到太多挑戰。
雖然成績麻麻地，不過花旗同野村都睇好中電未來可以穩定派息，花旗仲升?佢個「他屐」到
９３銀，評級升至「買入」。中電自己都好有信心，話未來會為五年發展計劃投入５２９億銀投
資，以確保香港未來有充足嘅能源供應，同配合政府的減碳政策。
　　睇中電嗰圖，早兩日佢曾經跌到８１銀，喺近一年嚟嘅低位，而佢今日呈倒轉錘頭，意味有
短期見底，有利好後市嘅訊號，缸友們都可以考慮喺現價或回落到８２銀買入啦！

　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

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「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
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