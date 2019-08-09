《魚缸博客》屐飛（２９３）燃油對沖愈蝕愈少，跌勢喘定博反彈！

《魚缸博客》踏入今個星期最後一個交易日，相信缸友又再開始驚下星期一魚缸個走勢，因

為自從每個星期六、日都有示威遊行之後，魚缸往往會跣低，重點係每次情況都比上一次嚴重。

嚟緊星期六日（１０日至１１日）已經有巴打叫大家去機場「接機」㗎啦，香江第一鐵鳥屐飛

（００２９３）龍頭一定受影響，博客覺得等埋下星期初段，就可以吼低掃貨。

其實，屐飛可以逆轉到燃油對沖蝕錢已經令「孖屐」驚喜，今年第一季發盈喜時已令缸友開

始心動，不過前日（７日）屐飛份中期成績真係缸友又驚又喜，一方面虧轉盈賺１３﹒４７億銀

，仲派中期息０﹒１８銀，管理層仲話預計下半年有更好表現，但另一方面又話香江嘅示威活動

對未來幾個月預訂人數按年跣低咗雙位數，嚇到缸友都唔知掃唔掃貨好。

不過，睇返啲評級佬嘅評價，富瑞就覺得屐飛成本減低，抵銷咗乘客同貨運收益縮水嘅影響

，同埋派０﹒１８銀都符合派息比率５３巴仙，所以繼續「他屐」１６銀同「掃貨」評級。

大和就再正面啲，覺得屐飛份成績表已經好過預期，雖然收入少過預測，不過勝在轉虧為盈

，加上屐飛提升緊營運效率，對未來好樂觀，所以都繼續畀「掃貨」評級。

博客覺得近期嘅政治因素唔多唔少都會影響到魚缸㗎啦，屐飛再叻都好難逆市踢高高，所以

博客認為短炒屐飛其實係唔錯嘅選擇。

喺技術走勢嚟講，屐飛目前向緊下，用保歷加通道睇，底線依然仲向緊下，反映屐飛可能仲

有更大嘅縮水空間，不過，如果睇ＭＡＣＤ嘅ＤＩＦ已經縮水緊，意味屐飛可能已經撻到接近見

底，仲差唔多蜈蚣彈添。同樣睇快步ＳＴＣ，屐飛已經喺超賣區接近半個月，所以其實已經預備

已經儲氣拗腰。

至於部署方面，博客建議等埋下星期一、二（１２日至１３日）個魚缸走勢先，如果勢色唔

對就忍一忍手，再等下時機。相反如果「孖屐」已經接受咗每個星期六、日都示威遊行帶嚟嘅影

響，可以近１０銀水平掃貨，上望至少１１銀。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

