《傳聞共賞》華為下月歐推Ｍａｔｅ　３０系列，海信家電轉攻海外

《傳聞共賞》 華為下月歐洲推Ｍａｔｅ ３０系列

海信家電轉攻海外市場；卡森國際拓柬埔寨樓市



《昔日傳聞》 內地電解鎳產品價格上升；科創板上市公司短期增至二百間

東風（００４８９）研擬出售ＰＳＡ股權

Ｊａｃｋ Ｗｉｌｌｓ港分店全線結業

資金流入Ａ股ＥＴＦ，匯賢（８７００１）拓服務式公寓

人行擬降銀行存準金；聯通將推具吸引力５Ｇ月費套餐搶客

上海自貿區研試點取消所有關稅，最快年內公布

香港寬頻客戶穩增；外資基金減持亞洲股市

深圳國際物色物流項目併購機會；新資金部署抄底Ａ股

內地鋰電池價格持續偏軟，原奶價格止跌回升

海爾（０１１６９）旗下日日順物流家電家具配送增長勁

外資基金４﹒２億購興勝創建（００８９６）西營盤服務宅

外資減持港股太古Ａ受壓；華潤電力拓展風電項目

電子煙商麥克韋爾將赴港上市，集資最多３１億元

平安好醫生在線醫療諮詢急升；潤燃力拓內地充電樁業務

網商銀行尋求增資，螞蟻金服及復星國際等參與

美私募基金擬收購萬達傳奇影業股份

基金減磅套現沽出銀行股；中國太平加速國際化戰略布局

中資銀行９月訪大灣區洽拓展業務

中燃氣內地城市燃氣項目增加；ＴＣＬ電子研發智能家居系統

零售轉弱，跨國時裝店頂租多月無人問津



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確

