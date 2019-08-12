《傳聞》由於內地空調等白家電銷售放緩，據悉包括海信科龍等企業轉移力攻海外市場，提
升出口規模，但未知成效如何，海信家電（００９２１）上周五（９日）跌至７﹒７元，技術走
勢欠佳，不宜博反彈。
卡森國際（００４９６）股價上周五破頂，升上７﹒０６元，據悉卡森力拓柬埔寨金邊水上
樂園與房地產市場，食正當地經濟起飛，但短期股價升幅大，宜待股價回落至７﹒２元至７﹒３
元低吸。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
12/08/2019 09:01
《傳聞》海信家電轉攻海外市場；卡森國際拓柬埔寨樓市
《傳聞》由於內地空調等白家電銷售放緩，據悉包括海信科龍等企業轉移力攻海外市場，提
升出口規模，但未知成效如何，海信家電（００９２１）上周五（９日）跌至７﹒７元，技術走
勢欠佳，不宜博反彈。
卡森國際（００４９６）股價上周五破頂，升上７﹒０６元，據悉卡森力拓柬埔寨金邊水上
樂園與房地產市場，食正當地經濟起飛，但短期股價升幅大，宜待股價回落至７﹒２元至７﹒３
元低吸。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
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