《傳聞》海信家電轉攻海外市場；卡森國際拓柬埔寨樓市

《傳聞》由於內地空調等白家電銷售放緩，據悉包括海信科龍等企業轉移力攻海外市場，提

升出口規模，但未知成效如何，海信家電（００９２１）上周五（９日）跌至７﹒７元，技術走

勢欠佳，不宜博反彈。

卡森國際（００４９６）股價上周五破頂，升上７﹒０６元，據悉卡森力拓柬埔寨金邊水上

樂園與房地產市場，食正當地經濟起飛，但短期股價升幅大，宜待股價回落至７﹒２元至７﹒３

元低吸。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

