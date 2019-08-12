《傳聞》華為下月歐洲推Ｍａｔｅ　３０系列

《傳聞》下半年智能手機大戰隨三星Ｇａｌａｘｙ Ｎｏｔｅ １０揭開戰幔，市場消息指

，華為最早會於９月１９日在歐洲推出Ｍａｔｅ３０系列。手機將會預裝剛於華為開發者大會公

布的ＥＭＵＩ １０，配備Ｋｉｒｉｎ ９９０晶片。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

