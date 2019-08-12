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即市新聞

12/08/2019 11:58

《魚缸博客》內銀跌到殘，跟北水追入農行（１２８８）有望博反彈

　　《魚缸博客》近日神神銀行都開始收緊政策，特別係針對銀行點樣放水俾內房方面，執得愈
黎愈正，又查戶口又查公司咁。其實銀行最中意借錢畀一啲短期周轉不靈嘅房地產公司，貪佢地
有抵押同埋可以叫高啲息率啊嘛，但而家阿爺落柯打話收緊銀根，都要照做啦唯有。
　　另一方面，二線內銀近期都一個接一個倒下，包商行同錦洲行都宣布「不行了」，要阿爺接
手入股，搞到本身一線銀行股價都急急腳潛水，因為投資者都擔心唔知神州有幾多間銀行會出現
呢種情況，所以個個都出貨先講。
　　博客買股其中一個原則就係「別人恐懼我貪婪」，一線內銀市值大到咁，加上佢係國家級銀
行，出事機會甚微。而且，博客留意到，近期北水靜俏俏地開始掃緊內銀，好似上日（９日）咁
計，買入最多係建行（００９３９）、農行（０１２８８）同工行（０１３９８）。
　　邊隻買得過？博客成日都推農行，幾個因素，第一佢市帳率比較低，大概０﹒５５左右；第
二，近期獲得資金比較多，上年阿爺科水千億現金畀佢，近期又批准佢發千二億人仔永續債，基
本上銀根比較強；第三，佢股價真係跌到最低，近期穿過三蚊關口，可以博反彈。
　　圖表顯示，農行近幾日都見陰燭，但喺３蚊關都跌唔落去，相信呢個位都幾硬。其次，１４
天ＲＳＩ都跌入過嚴重超賣區，而ＭＡＣＤ跌幅棒型圖都有逐步收窄嘅跡象，反映現時可能係一
個幾好嘅買入信號，建議而家可做一個短線博反彈，現價追入，中短期可望升至３﹒２銀錢左右
食胡，只要唔穿２﹒９５都可以照渣住，博客認為短期北水春江鴨掃高機會頗大，可以試試賺餐
茶！

　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

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