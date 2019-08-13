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即市新聞

13/08/2019 09:00

《傳聞共賞》三桶油最遲９月組管網公司，華為向台供應商增購零件

　《傳聞共賞》　三桶油最遲９月分拆石油天然氣管道資產，組管網公司
　　　　　　　　禁令大限將近，華為向台灣供應商增購零件
　　　　　　　　中升增值業務快速增長；中電信５Ｇ月費套餐低至二百人幣

　《昔日傳聞》　華為下月歐洲推Ｍａｔｅ　３０系列
　　　　　　　　海信家電轉攻海外市場；卡森國際拓柬埔寨樓市
　　　　　　　　內地電解鎳產品價格上升；科創板上市公司短期增至二百間
　　　　　　　　東風（００４８９）研擬出售ＰＳＡ股權
　　　　　　　　Ｊａｃｋ　Ｗｉｌｌｓ港分店全線結業
　　　　　　　　資金流入Ａ股ＥＴＦ，匯賢（８７００１）拓服務式公寓
　　　　　　　　人行擬降銀行存準金；聯通將推具吸引力５Ｇ月費套餐搶客　
　　　　　　　　上海自貿區研試點取消所有關稅，最快年內公布
　　　　　　　　香港寬頻客戶穩增；外資基金減持亞洲股市
　　　　　　　　深圳國際物色物流項目併購機會；新資金部署抄底Ａ股
　　　　　　　　內地鋰電池價格持續偏軟，原奶價格止跌回升
　　　　　　　　海爾（０１１６９）旗下日日順物流家電家具配送增長勁
　　　　　　　　外資基金４﹒２億購興勝創建（００８９６）西營盤服務宅
　　　　　　　　外資減持港股太古Ａ受壓；華潤電力拓展風電項目
　　　　　　　　電子煙商麥克韋爾將赴港上市，集資最多３１億元
　　　　　　　　平安好醫生在線醫療諮詢急升；潤燃力拓內地充電樁業務
　　　　　　　　網商銀行尋求增資，螞蟻金服及復星國際等參與
　　　　　　　　美私募基金擬收購萬達傳奇影業股份
　　　　　　　　基金減磅套現沽出銀行股；中國太平加速國際化戰略布局
　
　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確

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「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
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