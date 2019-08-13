《傳聞》中升增值業務快速增長；中電信５Ｇ月費套餐低至二百人幣

《傳聞》中升（００８８１）股價昨日（１２日）逆市上升９％，以２３﹒５元收市。除受

惠豪華汽車銷售保持增長之外，據悉汽車保險、汽車金融與二手車等增值業務也呈現快速增長，

對股價有支持作用，但現價不宜再高追。

內地三大電訊商推出５Ｇ月費套餐如箭在弦，據聞中國電信（００７２８）月費套餐低至約

２００元人民幣，爭奪市場份額。中電信昨日跌收３﹒４元，接近３﹒３３元一年低位。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

