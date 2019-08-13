《傳聞》中升（００８８１）股價昨日（１２日）逆市上升９％，以２３﹒５元收市。除受
惠豪華汽車銷售保持增長之外，據悉汽車保險、汽車金融與二手車等增值業務也呈現快速增長，
對股價有支持作用，但現價不宜再高追。
內地三大電訊商推出５Ｇ月費套餐如箭在弦，據聞中國電信（００７２８）月費套餐低至約
２００元人民幣，爭奪市場份額。中電信昨日跌收３﹒４元，接近３﹒３３元一年低位。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
13/08/2019 09:05
《傳聞》中升增值業務快速增長；中電信５Ｇ月費套餐低至二百人幣
《傳聞》中升（００８８１）股價昨日（１２日）逆市上升９％，以２３﹒５元收市。除受
惠豪華汽車銷售保持增長之外，據悉汽車保險、汽車金融與二手車等增值業務也呈現快速增長，
對股價有支持作用，但現價不宜再高追。
內地三大電訊商推出５Ｇ月費套餐如箭在弦，據聞中國電信（００７２８）月費套餐低至約
２００元人民幣，爭奪市場份額。中電信昨日跌收３﹒４元，接近３﹒３３元一年低位。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
|國際動態13/08/2019
意大利聯盟黨 擬提前大選受挫
|興證快訊12/08/2019
港股反覆下跌
|FOCUS12/08/2019
【FOCUS】施政報告預告更大膽 宜先全面反思政策失誤免再錯
|生財有道12/08/2019
《開市Good Morning》涂國彬：油價下跌PPI難復甦
|生財有道12/08/2019
【玩賺QQ】次季手遊收入料大彈兩成 騰訊「爆款」冀持續變現
|生財有道12/08/2019
【華為動向】開發者大會亮點逐個捉 華為鴻蒙OS與EMUI 10
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰