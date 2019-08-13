《傳聞》美國商務部禁止企業向華為供貨的禁令給予９０天寬限期，將於當地時間周六
（１７日）屆滿，市場消息指，在美國臨時制裁寬限措施快到期前，華為增加向大立光、台積電
及其他台灣供應商採購。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
13/08/2019 09:01
《傳聞》禁令大限將近，華為向台灣供應商增購零件
《傳聞》美國商務部禁止企業向華為供貨的禁令給予９０天寬限期，將於當地時間周六
（１７日）屆滿，市場消息指，在美國臨時制裁寬限措施快到期前，華為增加向大立光、台積電
及其他台灣供應商採購。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
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