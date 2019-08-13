《魚缸博客》中升下半年銷售睇高一線，待回吐後再作短線部署！

《魚缸博客》上個星期神州砵砵車曾經炒過一浸，睇番最新嘅行業數據，當中部分嘅表現都

唔係想像中咁差，好似長汽（０２３３３）仲有得升添。但今日博客唔係想同大家推薦砵砵車股

，而係砵砵車經銷商。當中啱啱放榜嘅中升（００８８１）表現唔錯，績後都獲大行唱好，同埋

上調佢今年嘅盈利預測。

中升上半年盈利有近２１億銀（人仔．下同），按年升一成三。而當中佢去庫存嘅表現都唔

錯，根據佢份業績報告，２０１８年存貨有近１０９億銀，而截至今年６月底嘅存貨已減少近兩

成至９２億銀。即使下半年神州本土嘅砵砵車銷情麻麻，佢亦都可以靠其他業務同埋進口豪華砵

砵車嘅銷情抵銷番。

佢上半年售後及精品業務總收入增加兩成至近７９億銀，佔總營業額一成三，但毛利表現仲

好過主要業務新車銷售業務，前者毛利增加兩成二至３８億銀，後者下降一成六至１３億銀。另

外，公司主席黃毅喺業績發布會上就強調，雖然下半年經濟繼續有不明朗因素，但高端砵砵車仍

然有剛性需求，預計下半年豪華砵砵車銷量會有一成增長。

今次中升嘅盈利都好過大行中金同野村嘅預期。中金績後就發表報告，話基於中升手頭上凌

志（Ｌｅｘｕｓ）、平治（Ｂｅｎｚ）同埋豐田等品牌嘅盈利增長持績穩定增長，上調今、明兩

年嘅盈測約３巴仙。

睇埋佢股價走勢圖，噚日績後急升９巴仙之後突破咗早前４月同７月嘅高位，亦都留意到佢

股價波幅都比較大，三個月內急漲接近４成，因此，預計未來上下波幅都大，短期會現獲利盤，

建議２０至２３蚊之間作短線部署。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

