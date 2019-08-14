《傳聞》內地金融擴大開放股指期貨產品；平保趁低增持匯控

《傳聞》市場消息稱，中國金融擴大開放再有新舉措，股指等期貨產品將逐步向境外投資者

開放，有助吸引更多境外資金流入Ａ股。中信證券（０６０３０）昨日（１３日）微跌收

１３﹒５４元，現水平可低吸。

匯控（００００５）昨日回落至５７﹒７元，成交金額增加至２８億元，昨日有不少大手上

板，傳聞平保（０２３１８）趁低增持。匯控股價跌至５３元至５７元，有一定值博率。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

