《傳聞》市場消息稱，中國金融擴大開放再有新舉措，股指等期貨產品將逐步向境外投資者
開放，有助吸引更多境外資金流入Ａ股。中信證券（０６０３０）昨日（１３日）微跌收
１３﹒５４元，現水平可低吸。
匯控（００００５）昨日回落至５７﹒７元，成交金額增加至２８億元，昨日有不少大手上
板，傳聞平保（０２３１８）趁低增持。匯控股價跌至５３元至５７元，有一定值博率。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
14/08/2019 09:01
《傳聞》內地金融擴大開放股指期貨產品；平保趁低增持匯控
《傳聞》市場消息稱，中國金融擴大開放再有新舉措，股指等期貨產品將逐步向境外投資者
開放，有助吸引更多境外資金流入Ａ股。中信證券（０６０３０）昨日（１３日）微跌收
１３﹒５４元，現水平可低吸。
匯控（００００５）昨日回落至５７﹒７元，成交金額增加至２８億元，昨日有不少大手上
板，傳聞平保（０２３１８）趁低增持。匯控股價跌至５３元至５７元，有一定值博率。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
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