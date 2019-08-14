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即市新聞

14/08/2019 11:58

《魚缸博客》貓眼娛樂中期扭虧可博反彈，惟成交極少宜小注吸納！

　　《魚缸博客》今日魚缸因為侵侵（特朗普）又轉軚踢番高，不過以半日嚟講，只係反彈咗唔
夠２００點，可能缸友們對股王ＱＱ（００７００）今日份成績表有多啲期望，不過放榜嘅仲有
聽日嘅貓眼娛樂（０１８９６），佢之前已經放咗盈喜話會虧轉盈，而股價方面由上個月中已經
走緊一條接近完美嘅下跌軌，係時候博反彈啦！
　　貓眼之前都解釋咗，中期轉賺係因為營銷、推廣開支少咗，不過博客相信可能都有其他原因
嘅，因為睇番佢之前幾份成績，其實收入每年都平穩踢高，都錄得唔錯嘅雙位數升幅，所以如果
今次中期收入有驚喜，話唔定會引到啲大行掃貨都未定架！
　　富瑞之前都講過貓眼㗎，話佢已經由線上電影售票中介，轉型成為神州娛樂行業嘅創作者、
戲院、廣告佬同為消費者提供內容。該行又認為，相信受貓眼票價補貼正常化，同埋利潤率擴張
帶動，加上優化內容同最大化票房，預期貓眼可以轉虧為盈，所以一早就已經畀咗「掃貨」評級
，「他屐」１９蚊！
　　不過，博客就比較貼地Ｄ，主要睇票房係咪真係有料到先！之前《復仇者聯盟４：終局之戰
》近４月底喺神州上畫，最終總票房有４２﹒３８億人仔。雖然比唔上國產嘅《戰狼２》同《流
浪地球》，不過已經係神州史上第三大票房，亦係進口片中最高票房。而貓眼嘅業務就同票房有
直接關係，因為賣一張就計一張，所以復仇者聯盟大賣，概念上已經直接受惠咗。
　　最近又有神州國產之作想打破票房，國產動畫電影《哪吒之魔童降世》由上個月２６日上畫
以嚟票房、口碑雙收，直到上個星期日下晝票房已經突破３４億人仔，躋身神州影史第五名，所
以博客都睇好神州個電影「孖屐」；加上神州缸友啲消費力愈嚟愈高，而睇戲嘅都係後生仔居多
，消費意願比較大，貓眼放長線都有著數。
　　至於技術走勢方面啦喎，最近貓眼就三連陰兼三連跌，廿天線亦都由上而下穿過五十天線，
形成死亡交叉，或者仲有縮水嘅空間，但神州今年票房咁有氣勢預咗貓眼中期成績會向好，都有
一定嘅反彈機會。
　　不過，貓眼成交向來唔多，入咗貨可能無咁容易出得番，所以博客建議，一係今日現價近
１１銀小注入貨，聽日博賺個波幅走人，或者放佢短中線博反彈上五十天線，近１２﹒５銀！

　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

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