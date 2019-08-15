《傳聞》外資基金持續減持水港股；網龍教育產品業務增長強勁

《傳聞》香港政經形勢不明朗，據悉外資基金繼續減磅、增加現金比重，公用股如煤氣

（００００３）也成為沽售對象，煤氣昨日（１４日）跌收１６﹒２元，短期可能下試１５元至

１５﹒５元支持位。

另外，網龍（００７７７）股價昨日急升９％，以２０﹒８５元收市。據悉網龍股價呈強，

除了將有新遊戲推出之外，旗下教育產品如智慧白板與智慧教室等產品增長強勁，對股價有支持

作用，宜在２０元附近低吸。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

