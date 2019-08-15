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即市新聞

15/08/2019 09:01

《傳聞》外資基金持續減持水港股；網龍教育產品業務增長強勁

　　《傳聞》香港政經形勢不明朗，據悉外資基金繼續減磅、增加現金比重，公用股如煤氣
（００００３）也成為沽售對象，煤氣昨日（１４日）跌收１６﹒２元，短期可能下試１５元至
１５﹒５元支持位。
　　另外，網龍（００７７７）股價昨日急升９％，以２０﹒８５元收市。據悉網龍股價呈強，
除了將有新遊戲推出之外，旗下教育產品如智慧白板與智慧教室等產品增長強勁，對股價有支持
作用，宜在２０元附近低吸。
　
　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

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「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
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