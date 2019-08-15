《傳聞》小米力攻歐洲市場；中芯１４納米晶片最快年底投產

《傳聞》近期小米（０１８１０）在８﹒５元至９元好淡爭持，昨日（１４日）升收９元。

據悉除了印度市場之外，產品價格具優勢的小米，力攻歐洲市場也取得成果，佔有率上升至約一

成。

中芯國際（００９８１）在８元至８﹒５元水平的承接力不俗，將繼續拓展產能，據悉１４

納米晶片最快年底投產，將提供收入貢獻，對股價有提振作用。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

