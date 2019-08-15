《魚缸博客》申洲走勢硬淨兼有望增派息，波動市下可作防守部署！

《魚缸博客》魚缸一踏入八月就展開明顯嘅下跌浪，今日仲跌穿埋二萬五關口，低見

２４８９９點，連續三日創超過七個月新低。魚缸插晒水，不外乎同美中貿易戰有關，正正因為

呢場貿易戰，令原本已經唔多掂嘅花旗國同神州經濟雪上加霜，魚缸又點會有運行。

風高浪急之際，唔少魚毛都被摧殘蹂躪，就連傳統嘅避風港中電（００００２）、煤氣

（００００３）都守唔住；領展（００８２３）同置富（００７７８）等本地薑，都因為香江零

售漸漸步入寒冬而要捱沽。

不過，主要幫三葉草（Ａｄｉｄａｓ）同Ｎｉｋｅ運動衫做代工嘅申洲（０２３１３）似乎

比較硬淨，喺月頭低見１０１﹒１銀後開始回穩。三葉草上個星期先出咗中期成績表，截至今年

六月底止第二季多賺三成四，至５﹒３億歐元，超過「孖屐」預期嘅４﹒６億歐元。期內，北美

同亞太區銷售分別按年增近６巴仙同近８巴仙，喺環球經濟咁不穩嘅情況下都算唔錯。

再睇返申洲近年業績，２０１６至２０１８年純利都錄得超過兩成嘅增長，而總收入同樣都

有近兩成嘅增幅。雖然自舊年開始，美中貿易戰不斷影響全球經濟環境，但申洲喺東南亞有唔少

產能，近期仲喺柬埔寨租咗一塊地皮，用作興建下游成衣工廠。事實上，東南亞人工遠較神州低

，降低勞動成本之餘，仲可以降低貿易戰帶嚟嘅風險，因此喺眾多出口工業股中可以作為首選。

申州將會喺８月２６日放榜，「孖屐」普遍都預計申洲中期都繼續ｋｅｅｐ到唔錯嘅增長：

加上申洲幾乎年年都增派息，今年亦應該冇走雞，缸友可以考慮趁現價作績前買入部署，「他屐

」可以上望返山頂位１１４﹒２銀。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

