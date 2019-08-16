《傳聞》比亞迪電子（００２８５）昨日（１５日）急升７﹒５％，以１１﹒６６元收市。
除了智能手機之外，比亞迪電子力爭其它智能產品新訂單，包括汽車智能系統，消息對股價支持
作用。
蒙牛（０２３１９）股價具抗跌力，在２８元至２９元有不俗承接，昨日升收２９﹒７５元
。據悉蒙牛力拓高端奶酪等市場，有望打造成為業務新增點。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
16/08/2019 09:01
《傳聞》比亞迪電子拓汽車智能系統；蒙牛力攻高端奶酪市場
《傳聞》比亞迪電子（００２８５）昨日（１５日）急升７﹒５％，以１１﹒６６元收市。
除了智能手機之外，比亞迪電子力爭其它智能產品新訂單，包括汽車智能系統，消息對股價支持
作用。
蒙牛（０２３１９）股價具抗跌力，在２８元至２９元有不俗承接，昨日升收２９﹒７５元
。據悉蒙牛力拓高端奶酪等市場，有望打造成為業務新增點。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
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