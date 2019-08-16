《傳聞》阿里巴巴原先計劃回流港股，９月份在香港上市。不過市場消息指，因應本港近期
局勢，決定押後香港上市計劃。
消息指，阿里上周仍致力於９月在港上市，但近期發生連串反修例示威活動而引起環球關注
，令阿里重新考慮其計劃。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
16/08/2019 09:01
《傳聞》阿里巴巴押後香港上市計劃
《傳聞》阿里巴巴原先計劃回流港股，９月份在香港上市。不過市場消息指，因應本港近期
局勢，決定押後香港上市計劃。
消息指，阿里上周仍致力於９月在港上市，但近期發生連串反修例示威活動而引起環球關注
，令阿里重新考慮其計劃。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
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