《傳聞》阿里收購網易電商平台「網易考拉」，涉１５７億元

《傳聞》市場消息指，阿里收購網易旗下跨境電商平台「網易考拉」已經確認，交易對價為

２０億美元（約１５７億港元），阿里將以全現金方式支付，「網易考拉」未來會與天貓國際融

合及合作。

根據市場調研機構數據，天貓國際在中國跨境進口零售電商市場擁有最大市佔，「網易考拉

」排名第二位，交易完成後，阿里市佔將逾半，達到５７％。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

