《傳聞》市場消息指，阿里收購網易旗下跨境電商平台「網易考拉」已經確認，交易對價為
２０億美元（約１５７億港元），阿里將以全現金方式支付，「網易考拉」未來會與天貓國際融
合及合作。
根據市場調研機構數據，天貓國際在中國跨境進口零售電商市場擁有最大市佔，「網易考拉
」排名第二位，交易完成後，阿里市佔將逾半，達到５７％。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
16/08/2019 09:01
《傳聞》阿里收購網易電商平台「網易考拉」，涉１５７億元
《傳聞》市場消息指，阿里收購網易旗下跨境電商平台「網易考拉」已經確認，交易對價為
２０億美元（約１５７億港元），阿里將以全現金方式支付，「網易考拉」未來會與天貓國際融
合及合作。
根據市場調研機構數據，天貓國際在中國跨境進口零售電商市場擁有最大市佔，「網易考拉
」排名第二位，交易完成後，阿里市佔將逾半，達到５７％。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
|國際動態16/08/2019
直布羅陀法庭 終放行伊朗油輪
|生財有道15/08/2019
【紓困措施】財爺「派糖」開支191億 一文睇晒七項措施
|生財有道15/08/2019
【ＱＱ績後】股王遭多家大行降目標價 大和：被拋售時為吸納時機
|FOCUS15/08/2019
【FOCUS】倒掛衰退論真真假假 人幣資產未宜太看淡
|生財有道15/08/2019
《開市Good Morning》熊麗萍：騰訊320元可博反彈
|生財有道15/08/2019
【新居屋】新一期居屋攪珠有結果! 頭10個號碼係...
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰