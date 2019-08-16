《傳聞》市場消息指，資產管理公司貝萊德（ＢｌａｃｋＲｏｃｋ）正與數家中國大型銀行
磋商，雙方合資成立財富管理公司，以擴大在中國的財富管理業務。貝萊德亦正於內地尋求獲得
公募基金牌照。
消息指，貝萊德希望獲得合資公司的多數股權，但中資銀行對此可能未必願意接受，成為雙
方達成協議的障礙。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
16/08/2019 09:41
《傳聞》貝萊德擬拓中國財富管理業務，正與數家內銀磋商
《傳聞》市場消息指，資產管理公司貝萊德（ＢｌａｃｋＲｏｃｋ）正與數家中國大型銀行
磋商，雙方合資成立財富管理公司，以擴大在中國的財富管理業務。貝萊德亦正於內地尋求獲得
公募基金牌照。
消息指，貝萊德希望獲得合資公司的多數股權，但中資銀行對此可能未必願意接受，成為雙
方達成協議的障礙。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
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