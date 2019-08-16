《魚缸博客》叙福樓（０１９７８）春江鴨入手，博牛刷鍋會大賺？

《魚缸博客》去年係新股最旺盛時期，隻隻有啲名氣嘅公司都可以炒高，而且好多都係細細

隻炒起幾倍，所以缸友們個個都鬥手快，買入賣出賺價位，而博客喺聚福樓（０１９７８）上市

時候都執小小錢，好彩走得快。

呢隻股之後幾個月都進入死股狀態，每日都都係得幾十萬至百萬銀成交，但都明啦，新股炒

完就散水，之後得閒咪望下有無莊家突然掃貨，頂多跟下風炒轉賺下茶錢。

話說有位研究細價股嘅財演，早前曾經出席聚福樓嘅股東會，聽聞好似係會中同主席黃傑龍

有小小爭執，之後係自己專欄入面，講到對公司早前出售婚宴酒樓單Ｄｅａｌ「唔多識嘢」，所

以唱淡佢前景。

Ａｎｙ肥，博客從來唔同錢鬥氣，呢啲花生嘢聽下咪算。畢竟佢旗下「牛涮鍋」、「牛角」

都係知名品牌，係香江都經營一段日子，都算係香江人飯堂，但有一次博客同朋有去朗豪坊間牛

涮鍋，周日晚九點幾入場，得幾台客，都有小小擔心。唯獨博客留意到，近幾日聚福樓好似有大

額成交，唔通有大戶收到風，做下春江鴨入場？今日重高見０﹒７８銀，創下三個月高。

如無意外，聚福樓將會係本月尾派成績，去年中期純利得三百萬銀跌５７巴仙；２０１８全

年賺３５００萬銀升５７巴仙。中期純利差可能同上市成本開支有關，係低基數效應下，呢次中

期業績都應該唔錯，所以現價追入，係業績前出貨，都係一個幾好操作。博客認為佢依家股價偏

低，短期內升破一蚊唔係無機會，唔穿１個月低位０﹒５５銀咪繼續揸住先。

係呢期波動市中，買呢類股份，風險可能更低，因為佢係實業股之餘，又同中美貿易戰無關

係。賺小小錢，咪去「牛角」整個燒肉放題囉！



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

