《傳聞》內地５Ｇ投資較預期慢；創維轉攻廚電市場

《傳聞》世界經濟下行速度比預期為快，據悉全球５Ｇ投資步伐比預期為慢，令５Ｇ設備訂

單高峰期延後，可能相關５Ｇ概念股借勢調整，中興通訊（００７６３）上周五（１６日）退守

至１８﹒６８元，宜暫時觀望。

由於內地彩電市場銷售無大起色，據悉不少如創維（００７５１）彩電生產商轉攻廚電市場

，包括了洗碗機、電烤機與抽油煙機等產品，希望在營銷方面出現突破，創維上周五以

１﹒９５元收市，沒有起跌。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

