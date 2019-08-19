《傳聞》美國總統特朗普對聯儲局政策無日無之地攻擊，市場消息指，儲局主席鮑威爾已下
禁言令，儲局理事不得接受傳媒任何訪問，甚至私下與傳媒討論都不可，並取消已約好的訪問及
活動，以免再為與總統特朗普的緊張關係火上加油。
惟消息指禁令不適用於一眾地區儲行行長。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
19/08/2019 09:01
《傳聞》鮑威爾下「封口令」，免與白宮的矛盾加深
《傳聞》美國總統特朗普對聯儲局政策無日無之地攻擊，市場消息指，儲局主席鮑威爾已下
禁言令，儲局理事不得接受傳媒任何訪問，甚至私下與傳媒討論都不可，並取消已約好的訪問及
活動，以免再為與總統特朗普的緊張關係火上加油。
惟消息指禁令不適用於一眾地區儲行行長。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
|國際動態19/08/2019
約翰遜出訪德法 冀脫歐解死結
|生財有道16/08/2019
【國泰風波】國泰兩管理高層辭任 CEO：對過往數星期經歷挑戰理應承擔責任
|生財有道16/08/2019
【嚟緊炒D乜】眾安在綫虧轉盈終見起色 炒中期業績博上20元
|FOCUS16/08/2019
【FOCUS】港府派糖、首富發聲、做空潮起 香港之夏臨掀底牌
|生財有道16/08/2019
《開市Good Morning》林嘉麒：鐵塔1.7元值得吸納
|中國故事16/08/2019
【京城近觀】北京的夜生活來了
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰