《傳聞》鮑威爾下「封口令」，免與白宮的矛盾加深

《傳聞》美國總統特朗普對聯儲局政策無日無之地攻擊，市場消息指，儲局主席鮑威爾已下

禁言令，儲局理事不得接受傳媒任何訪問，甚至私下與傳媒討論都不可，並取消已約好的訪問及

活動，以免再為與總統特朗普的緊張關係火上加油。

惟消息指禁令不適用於一眾地區儲行行長。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

