《傳聞》中移動拓５Ｇ業務，租葵涌九龍貿易中心全層

《傳聞》中移動（００９４１）發展５Ｇ業務，增租商廈樓面，市場消息指，集團租用葵涌

九龍貿易中心全層，呎租約３３元。連同早年購入樓面，如今於大廈佔用１７萬平方呎。

消息指，由於樓層屬高層單位，景觀非常開揚，故以理想價錢租出。據了解，原租客為船務

公司，故現騰出樓面。新租客為中移動，相信與該集團積極拓展５Ｇ業務有關，是次亦成近月罕

有大型企業作出擴充個案。



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