《傳聞》中移動（００９４１）發展５Ｇ業務，增租商廈樓面，市場消息指，集團租用葵涌
九龍貿易中心全層，呎租約３３元。連同早年購入樓面，如今於大廈佔用１７萬平方呎。
消息指，由於樓層屬高層單位，景觀非常開揚，故以理想價錢租出。據了解，原租客為船務
公司，故現騰出樓面。新租客為中移動，相信與該集團積極拓展５Ｇ業務有關，是次亦成近月罕
有大型企業作出擴充個案。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
19/08/2019 09:01
《傳聞》中移動拓５Ｇ業務，租葵涌九龍貿易中心全層
《傳聞》中移動（００９４１）發展５Ｇ業務，增租商廈樓面，市場消息指，集團租用葵涌
九龍貿易中心全層，呎租約３３元。連同早年購入樓面，如今於大廈佔用１７萬平方呎。
消息指，由於樓層屬高層單位，景觀非常開揚，故以理想價錢租出。據了解，原租客為船務
公司，故現騰出樓面。新租客為中移動，相信與該集團積極拓展５Ｇ業務有關，是次亦成近月罕
有大型企業作出擴充個案。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
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