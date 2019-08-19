《魚缸博客》特步兩日後放榜，現價可買入博上５﹒７銀！

《魚缸博客》每當個孖屐不明朗因素增加，內需股好似食品股同體品股都唔多唔少受惠到，

因為佢地受外圍經濟因素嘅影響比較細，可以用嚟避險。今日博客就同大家介紹下隻體品股特步

（０１３６８），佢係神州除咗安踏（０２０２０）同李寧（０２３３１）之外，第三大嘅本土

體育用品品牌。

睇下佢嘅基本面先，特步舊年盈利大幅增長六成至６﹒５７億人仔；收入上升兩成四至６４

億人仔。當中鞋類業務佔比最多，佔總營業額達六成一；毛利率仲係最高，上升０﹒６個百分點

至４５﹒６巴仙。集團今年５月以２﹒６億美金（約１７﹒５億人仔）收購Ｅ－Ｌａｎｄ

Ｆｏｏｔｗｅａｒ ＵＳＡ全部權益，後者涵蓋包括Ｋ－Ｓｗｉｓｓ、Ｐａｌｌａｄｉｕｍ、

Ｓｕｐｒａ等多個知名服裝及鞋類品牌，繼續延續佢地發展國際品牌嘅路線。

大行細摩就喺今個月頭發表報告，話神州近幾年積極推廣馬拉松運動，而特步喺馬拉松相關

行業市佔率最高，有１１巴仙，睇好佢未來每年增長都可以達到一成；又基於依家估值算低，較

同業安踏折讓達四成六，所以首予增持評級，「他屐」睇６﹒６銀。

而特步最新第二季嘅銷售數據都顯示，零售銷售額會較上年同期增加至少兩成，同第一季一

樣，因此可以預期今年上半年嘅增長會維持喺兩成以上。

睇埋整體行業嘅前景，缸友大概都會留意到呢排神州嘅服裝股，都成為沽空機構狙擊嘅「他

屐」，好似安踏同波司登（０３９９８），但佢地嘅股價亦都好快回復未狙擊前嘅水平，繼續保

持上升勢頭，可見缸友同大戶都對佢地嘅銷售數字同前景有信心。而且正如博客開頭所講，體品

股較少受貿易戰影響，加上神州經濟都要持續靠內需帶動，呢類有潛力同埋估值合理嘅內需股，

長揸亦唔錯。

如果缸友都對特步有信心，不妨趁佢星期三（２１日）放榜前喺現價買入，近日股價亦曾低

見５銀，到時可以再加注，博佢績後可以彈番起嚟，但短期高位５﹒７銀係明顯阻力位，到時可

以先止賺離場。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

