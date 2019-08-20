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即市新聞

20/08/2019 09:00

《傳聞共賞》曠視科技擬「同股不同權」方式港上市，短期內遞申請

　《傳聞共賞》　曠視科技擬「同股不同權」方式港上市，短期內遞申請

　《昔日傳聞》　鮑威爾下「封口令」，免與白宮的矛盾加深
　　　　　　　　中移動拓５Ｇ業務，租葵涌九龍貿易中心全層
　　　　　　　　內地５Ｇ投資較預期慢；創維轉攻廚電市場
　　　　　　　　阿里巴巴押後香港上市計劃
　　　　　　　　阿里收購網易電商平台「網易考拉」，涉１５７億元
　　　　　　　　比亞迪電子拓汽車智能系統；蒙牛力攻高端奶酪市場
　　　　　　　　外資基金持續減持水港股；網龍教育產品業務增長強勁
　　　　　　　　小米力攻歐洲市場；中芯１４納米晶片最快年底投產
　　　　　　　　內地金融擴大開放股指期貨產品；平保趁低增持匯控
　　　　　　　　三桶油最遲９月分拆石油天然氣管道資產，組管網公司
　　　　　　　　禁令大限將近，華為向台灣供應商增購零件
　　　　　　　　中升增值業務快速增長
　　　　　　　　華為下月歐洲推Ｍａｔｅ　３０系列
　　　　　　　　海信家電轉攻海外市場；卡森國際拓柬埔寨樓市
　　　　　　　　內地電解鎳產品價格上升；科創板上市公司短期增至二百間
　　　　　　　　東風（００４８９）研擬出售ＰＳＡ股權
　　　　　　　　Ｊａｃｋ　Ｗｉｌｌｓ港分店全線結業
　　　　　　　　資金流入Ａ股ＥＴＦ，匯賢（８７００１）拓服務式公寓
　　　　　　　　人行擬降銀行存準金；聯通將推具吸引力５Ｇ月費套餐搶客　
　　　　　　　　上海自貿區研試點取消所有關稅，最快年內公布
　　　　　　　　香港寬頻客戶穩增；外資基金減持亞洲股市
　
　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確

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「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
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