《傳聞》美團點評（０３６９０）反彈力強，昨日（１９日）急升近５％，以６９﹒２５元
收市，重返７月初高位。據悉美團點評研究拓展非餐飲外賣業務，發掘業務新增長點，可在６７
元至６８元低吸。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
20/08/2019 09:19
《傳聞》美團（０３６９０）拓非餐飲外賣
《傳聞》美團點評（０３６９０）反彈力強，昨日（１９日）急升近５％，以６９﹒２５元
收市，重返７月初高位。據悉美團點評研究拓展非餐飲外賣業務，發掘業務新增長點，可在６７
元至６８元低吸。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
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