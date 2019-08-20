《傳聞》美團（０３６９０）拓非餐飲外賣

《傳聞》美團點評（０３６９０）反彈力強，昨日（１９日）急升近５％，以６９﹒２５元

收市，重返７月初高位。據悉美團點評研究拓展非餐飲外賣業務，發掘業務新增長點，可在６７

元至６８元低吸。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

