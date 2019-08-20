《傳聞》地產股空倉回補

《傳聞》地產股連日回升，據聞與淡友補倉有關，如新鴻基地產（０００１６）昨日

（１９日）升近１２０元，以１１９﹒２元收市，上升２％，小心補倉完成，股價彈再跌。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

