《傳聞》超高清電視帶動衛星需求增

《傳聞》隨著全球５Ｇ服務逐步開展，加上標清電視逐步轉至高清或超高清電視，據悉帶動

衛星轉輸容量需求持續增長，亞洲衛星（０１１３５）昨日（１９日）創新高，短期有力上破

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《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

