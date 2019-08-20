《傳聞》中金（０３９０８）打造成國際投行

《傳聞》中金公司（０３９０８）昨日（１９日）重上１５元收市，上升０﹒８元，反彈力

度十足。據悉中金積極拓展財富管理業務，目標打造成為國際性投資銀行，續可逢低吸納。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

