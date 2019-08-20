《傳聞》曠視科技擬「同股不同權」方式港上市，短期內遞申請

《傳聞》市場消息指，人工智能公司曠視科技將採用「同股不同權」（ＷＶＲ）架構，在短

期內向港交所提交上市申請，計劃集資１０億美元（約７８億港元）。

曠視科技核心業務涉及人臉識別、圖像識別等人工智能算法，客戶包括阿里巴巴、ＯＰＰＯ

、中移動（００９４１）等。公司有望成為小米（０１８１０）、美團（０３６９０）後第三家

「同股不同權」企業。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

