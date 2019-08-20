《魚缸博客》生發發技術反彈緊，沙特阿美、阿里巴巴仲有機會嚟！

《魚缸博客》今個星期魚缸好似醒神番啲，不過缸友們都覺得二萬六關有啲阻力，大家都唔

太敢掃貨，不過博客就覺得而家好多隻重磅藍戰士都值得掃貨，例如生發發（００３８８）今日

終於有啲好消息，加上魚缸好似有好轉跡象，而技術上佢又反彈緊，而家部署真係差唔多！

根據外國媒體引述消息人士話，沙特石油巨企沙特阿美已經正式向主要銀行提交有關ＩＰＯ

嘅建議書，證實除非「孖屐」情況惡化，又或者發生重大地緣政治事件，沙特阿美先會推遲上市

。

沙特阿美今次可能會集資１０００億美金，而沙特王儲穆罕默德又堅持沙特阿美估值有２萬

億美金，雖然沙特方面未決定上市地點啫，但如果生發發分到呢件「肥豬肉」，缸友們就真係「

和味」啦！

雖然沙特阿美有唔確定性，不過阿里巴巴就鐵定再嚟香江上市，今次只係時間問題。有外國

媒體引述消息人士話，阿里而家考慮緊幾個唔同嘅時間表，集資１００億至１５０億美金，更重

要嘅係阿里已經同生發發嘅上市委員會傾過，只差上市聆訊呢一步啫！

今次最有可能喺第三季啟動ＩＰＯ，而今個月底係最有可能嘅時間，相信係今年規模最大嘅

ＩＰＯ，所以缸友們提早掃貨入倉都差唔多。

睇番啲基本嘢，野村之前就評價生發發，佢第二季收入按年多６巴仙，純利按年多半成，都

高過「他屐」，相信都係因為交易費用收入、投資收益勁，同埋成本收入比率有改善，所以繼續

畀佢「掃貨」評級，「他屐」３３０蚊。

至於同佢最有關嘅魚缸，魚缸整體有啲軟腳蟹，第二季日均成交得９５０億銀，按年跌

１１巴仙，按季都跌６巴仙，所以缸友們都有啲擔心。

至於部署方面，生發發目前喺技術上似係Ｕ形或者Ｖ形反彈緊，所以有機會上番今個月初

２６０蚊水平。不過，都真係好睇魚缸表現。而家短期平均線都喺長期平均線之下，而短期平均

線正有轉勢向上嘅跡象，所以有機會形成黃金交叉，帶動股價踢高㗎。

另外，ＭＡＣＤ嘅ＤＩＦ亦已經由負轉正，反映生發發短期會繼續動力向上。以保力加通道

估計，目前頂部喺近２７５蚊水平，長期可以上望呢個位，但短期上到去百天線近２６３至

２６４蚊可能就要先減一減磅，攞咗少少甜頭先，止蝕就睇十天線近２４３蚊！



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

